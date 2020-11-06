В Копейске задержали полицейского следователя

Сотрудника копейской полиции задержали при получении взятки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сотрудника следственного отдела ОМВД по Копейску задержали сегодня, 6 ноября, в момент получения 70 тысяч рублей.

За что именно полицейский получил деньги, пока неизвестно.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о задержании не подтвердили и не опровергли, заявив, что уточняют ее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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