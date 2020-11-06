В Челябинске, Карабаше и Коркино вновь объявлены НМУ – пока на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, с 19 часов 6 ноября и до 19 часов 7 ноября на территории этих городов в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

При этом, по прогнозам того же ЦГМС, в течение суток в области ожидаются южный и юго-западный ветра, которые будут дуть со скоростью 5 -10 метров в секунду.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 06.11.20

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