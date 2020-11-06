В центре Челябинска закрывают подземный переход

В Челябинске закроют один из выходов из подземного перехода на главную площадь города.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с субботы, 7 июля, и до окончания ремонтных работ закрывается выход из подземного перехода на площади Революции напротив Музея изобразительных искусств.
Выходы на трамвайную остановку и к бывшему магазину «Ритм» работают в обычном режиме.
Напомним, ремонтные работы в подземном переходе через улицу Цвиллинга начался во второй половине октября. Закончить их городские власти обещают к концу ноября.
Челябинск, Виктор Елисеев
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