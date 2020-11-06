Экономическая ситуация на Южном Урале продолжает ухудшаться, но уже не так быстро, как в первой половине года.

Как сообщили РИА «Новый День» в Контрольно-счетной палате Челябинской области, доля прибыльных организаций в августе снизилась на 1,8% по сравнению с показателями 2019 года и составляет 66,4% от общего числа предприятий. Совокупная прибыль предприятий снизилась на 48 млрд рублей или 36%.

Просроченная кредиторская задолженность увеличилась на 6,7 млрд рублей (+22%); просроченная задолженность по кредитам выросла на 3,6 млрд рублей (+12%); просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 14,7 млрд рублей (+40%).

В КСП отмечают, что практически все показатели демонстрируют отрицательную динамику, при этом темпы ухудшения финансового состояния предприятий в сравнении с июлем замедлились.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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