На Южном Урале в одном из районов после смерти главы от ковида скончался его зам

В администрации Пластовского района от коронавируса скончался второй высокопоставленный чиновник за полтора месяца.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жертвой COVID-19 пал заместитель главы Пластовского района по вопросам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Галий Карамутдинов.

Чиновник скончался 1 ноября. До этого он две недели лечился от коронавирусной инфекции.

Это уже второй высокопоставленный сотрудник администрации района, умерший от коронавируса. Напомним, 18 сентября скончался Александр Неклюдов, руководивший Пластовским районом с 1985 года. У него также диагностировали COVID-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

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