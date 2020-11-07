В Челябинской области число больных COVID-19 вновь превысило 5 тысяч человек, умерли еще семеро

Число заболевших ковидом за прошедшие сутки втрое больше числа выздоровевших.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 7 ноября в регионе подтверждено 21508 случаев заболевания COVID-19 (+ 185 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьников – 1 человек).

Больных COVID-19 – 5163 человека.

За прошедшие сутки выписаны 65 человек. Всего 15618 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

За прошедшие сутки умерло 7 человек в возрасте от 67 до 83 лет. У всех ковид был сопутствующим заболеванием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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