Группа «Муммий Тролль» опубликовала клип, снятый в Челябинской области

Группа «Муммий Тролль» опубликовала новый клип на песню «Космические силы».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», клип снимали в Челябинской области. Запечатленные пейзажи ошеломляют и кажутся нереальными.

Рефрен песни: «Прочихали эту красивую планету…»

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 07.11.20

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