Пожилой челябинец скончался во время КТ

В челябинской больнице во время компьютерной томографии умер мужчина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла утром 5 ноября в ОКБ №2, расположенной в Ленинском районе Челябинска.

По словам очевидцев, прибывший на процедуру КТ легких пожилой мужчина находился уже в тяжелом состоянии. Когда его поместили в аппарат компьютерной томографии, он скончался. По предварительной информации, челябинец страдал болезнью сердца.

В больнице и министерстве здравоохранения Челябинской области подтвердили смерть.

Челябинск, Виктор Елисеев

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