На Южном Урале зарегистрировали семь новых смертей больных COVID-19

Скончались еще семеро южноуральцев с коронавирусной инфекцией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 8 ноября в регионе подтверждено 21694 случаев заболевания COVID-19 (+ 186 новых подтверждений ко вчерашнему дню, из них школьников нет).

Больных COVID-19 – 5317 человека.

За прошедшие сутки выписаны 25 человек. Всего 15643 пациента выздоровели и выписаны из больниц.

Умерло 7 человек в возрасте 55, 62, 71 (двое), 73, 80 и 87 лет. У всех ковид был сопутствующим заболеванием.

Челябинск, Виктор Елисеев

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