Данные Росстата о смертности южноуральцев с коронавирусом в разы превышают официальную статистику регионального минздрава

В Росстате рассказали о смерти более чем тысячи человек с COVID-19 в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в сентябре число южноуральцев с коронавирусной инфекцией, умерших по различным причинам, достигло 1045 человек. Таковы данные, опубликованные Росстатом на официальной странице службы.

Формируя данные о смертности, ведомство учитывает записи органов ЗАГС, в которых фигурирует упоминание о коронавирусе. При этом специалисты ведомства выделяют четыре группы: случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти; COVID-19 предполагается в качестве основной причины смерти, но для подтверждения наличия вируса необходимо провести дополнительные медицинские исследования; ковид был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента; у кого COVID-19 был сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти.

Всего в сентябре скончались 335 жителей региона, заразившихся (либо предположительно заразившихся) коронавирусом. Это максимальное число умерших с апреля нынешнего года, когда смерти носителей COVID-19 стали учитываться отдельно. Рост по сравнению с августом составил более 36%, по сравнению с июлем (предыдущим месяцем-рекордсменом – более 20%).

При этом 58 смертей Росстат относится к числу, непосредственно связанных с COVID-19. Из них в 50 случаях вирус лабораторно подтвержден. Еще у 49 пациентов коронавирусная инфекция повлияла на неблагоприятное течение других заболеваний, приведших к смерти. В 228 оставшихся случаев COVID-19 был диагностировал, но не оказал влияния на течение других заболеваний, повлекших смерть.

Интересно, что картина, представленная Федеральной службой государственной статистики, разительно отличается от отчетов местных чиновников. Так, согласно публикуемой ежедневно официальной информации министерства здравоохранения Челябинской области, на 1 октября в регионе умерли 488 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, в том числе непосредственно от COVID-19 – 108 (По данным Росстата, таковых 226 человек).

Что касается сентября, то челябинские чиновники заявляют лишь о 114 смертях, из них 19 – от коронавируса.

Таким образом, цифры Росстата более чем вдвое выше «областных» за весь период пандемии и почти втрое – за сентябрь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.11.20

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