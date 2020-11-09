В южноуральском районе, обезглавленном COVID-19, выбрали новое руководство

Депутаты Пластовского района выбрали нового главу муниципалитета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главой пластовского района стал Андрей Пестряков, ранее исполнявший обязанности руководителя муниципалитета.

Такое решение единогласно приняли депутаты районного собрания.

Напомним, в середине сентября глава Пластовского района Александр Неклюдов, руководивший муниципалитетом на протяжении 35 лет, скончался от коронавирусной инфекции. 1 ноября скончался еще один высокопоставленный сотрудник администрации – заместитель главы района по вопросам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Галий Карамутдинов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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