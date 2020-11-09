На пост главы Тракторозаводского района Челябинска претендуют четыре человека

В Челябинске определились с кандидатами на пост главы Тракторозаводского района.

Как передает РИА «Новый День», в минувшую пятницу, 6 ноября, конкурсная комиссия определила финалистов состязаний за пост главы Тракторозаводского района Челябинска. Об этом сообщил вице-мэр, руководитель аппарата администрации города Валерий Смирнов.

На пост главы администрации претендуют четыре кандидата. Явным фаворитом считается и.о. руководителя района Юрий Кузнецов, вошедший в структуру администрации незадолго до отставки прежнего руководителя Галины Гавриловой. Считается, что Кузнецова поддерживает мэр Челябинска Наталья Котова.

Компанию ему составили директор МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва ЧТЗ по гимнастике» Александр Сидельников, замдиректора по безопасности МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа по техническим видам спорта» Владимир Галышев и первый заместитель директора ООО «Право и финансы» Максим Бакулин.

Напомним, Галина Гаврилова ушла в отставку с поста главы Тракторозаводского района в середине сентября нынешнего года. Формальным поводом послужило достижение чиновницей пенсионного возраста. Но ушла она не на пенсию, а в администрацию Центрального района Челябинска.

Между тем, накануне отставки районная администрация стала фигурантом сразу нескольких скандалов, а также уголовного дела об исчезновении нескольких миллионов рублей в ходе работ по благоустройству парка имени Валентины Терешковой.

Челябинск, Виктор Елисеев

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