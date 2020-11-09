Мэр Челябинска объявила «информационную мобилизацию»

Глава Челябинска Наталья Котова приказала подчиненным рассказывать СМИ обо всем: и хорошем, и плохом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выйдя с больничного, глава Челябинска Наталья Котова озаботилась формированием положительного имиджа муниципальной власти.

Возможно, оказавшись волею судеб и собственного здоровья на «удаленке», чиновница несколько больше времени, чем раньше, уделяла прессе. И ей очень не понравилось, какой образ мэрии сложился в СМИ и социальных сетях. Возможно, мэр просто решила представить целый ряд неудач городской политики, вызвавших соответствующую реакцию челябинцев и, соответственно, вопросы со стороны областных властей, результатом недостаточной публичности действий своих подчиненных: мол, работать-то мы работаем, но не всегда успеваем рассказать о работе.

Так или иначе, на сегодняшнем аппаратном совещании Наталья Котова то и дело советовала своим подчиненным предавать огласке все свои действия. Особенно досталось главе комитета по дорожному хозяйству Ринату Кучитарову.

«Жители города должны знать, за что подрядчики получают предписания, – настойчиво объясняла глава города. – То есть вынесли предписание – пожалуйста, публикуйте эту информацию. Потому что складывается впечатление, что вы их не привлекаете к ответственности.

Жители начинают говорить: что-то там не закончено, не закрыты контракты. То есть нужны все обоснования. Я к чему это говорю. Если выдано предписание, если не выполнены работы, если не завершен контракт – жители города должны об этом знать. То есть такая-то организация, работает на таких-то объектах, вот такие замечания, вот такое предписание, вот такие-то штрафные санкции. Пожалуйста, всю эту информацию выдавайте в эфир».

Впрочем, о тех подрядчиках, которые выполняют контракты вовремя, тоже не нужно забывать, походя отметила чиновница, заявив, что и их можно похвалить в прессе.

Кроме того, необходимо освещение работы по наведению «нового санитарного порядка» в торговле, подчеркнула Наталья Котова. Информация о закрытии предприятий, нарушающих санитарно-эпидемические правила, обязательно должна публиковаться в СМИ, настаивает чиновница.

Аналогично – с противостоянием владельцев нестационарных торговых объектов и мэрии по поводу объявленной региональным Заксобранием амнистии. Здесь необходимо рассказать челябинцам несколько реальных историй бизнесменов, не получивших амнистию. Глава города даже нарисовала схему истории: обратился в мэрию, получил предписание оплатить задолженность по аренде, не оплатил до сих пор – потому амнистию и не получил. Если же, вдруг, среди избранных «пяти историй» найдется такая, где чиновники не доработали – г-жа Котова пригрозила подчиненным последствиями.

Желание городских властей «поправить» имидж понятно. Так, слишком много критики связано с дорожной политикой уже нового градоначальника. Что неудивительно: мэры в Челябинске меняются, а дороги лучше не становятся даже после ремонта. Да и ситуация с распространением COVID-19 сохраняет свою остроту. Что уж говорить о протестной активности предпринимателей: на прошлой неделе к резиденции губернатора вышли магнитогорские бизнесмены, а теперь туда же собираются челябинские владельцы нестационарных торговых объектов.

Но дело отнюдь не только в том, что чиновники «не дорабатывают на публику». Например, после возмущения челябинцев качеством ремонта дорожного покрытия на улице Молодогвардейцев проверку провела городская прокуратура. И пришла к выводу, что комитет дорожного хозяйства Челябинска, действительно, не предпринимал необходимых действий по контролю за работой подрядчика. Вряд ли этот вывод сделали только на основании мониторинга публикаций СМИ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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