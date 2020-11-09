В Челябинске маршрутный автобус врезался в иномарку. Есть погибшие

В Челябинске столкнулись маршрутка и легковой автомобиль.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД Челябинска, авария произошла в воскресенье, 8 ноября, в 05:20 напротив дома № 40/б по улице Героев Танкограда.

49-летний водитель автобуса ПАЗ с номером маршрута 86 на регулируемом перекрестке совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении прямо автомобилем «Фольксваген Пассат». В результате дорожно-транспортного происшествия 52-летний водитель иномарки от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Обстоятельства происшествия устанавливаются, материал по факту ДТП направлен в следственный отдел по расследованию ДТП.

По предварительным данным, водитель маршрутки не уступил легковушке дорогу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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