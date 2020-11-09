Число официально заболевших коронавирусом в Челябинской области приближается к 22 тысячам

В Челябинской области за сутки подтверждено 189 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти 6 человек. Непосредственно от коронавируса скончались трое: мужчины 44, 48 и 69 лет. У остальных причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 21 тысяча 883 человека. 693 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 194).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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