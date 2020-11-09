В лесах Южного Урала усилили контроль в преддверии Нового года

Предновогодняя кампания стартовала в лесах Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе главного управления лесами Челябинской области, ведомство и его учреждения усилили контроль за рубкой хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников.

Лесными инспекторами совместно с сотрудниками полиции организованы совместные рейды в местах возможных незаконных рубок и провоза новогодних деревьев. Кроме того, для предотвращения незаконных рубок хвойных молодняков будут организованы стационарные посты.

«В соответствии с действующим законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность. Для граждан размер административных штрафов составит от трех до четырех тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 200 до 300 тысяч рублей», – рассказал об ответственности за самовольно срубленные хвойные деревья начальник отдела госконтроля главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин.

Помимо штрафов «черный» лесоруб обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду. Если его сумма составит пять тысяч рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность.

Напомним, в предновогодний период прошлого года было организовано 28 стационарных постов и проведено 1702 рейда. В результате было выявлено 3 случая незаконной заготовки новогодних елей, срублено 271 дерево.

Челябинск, Виктор Елисеев

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