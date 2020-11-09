Позиции Текслера усиливаются (на самом деле нет)

Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра энергетики РФ Александра Новака. А премьер-министр Михаил Мишустин внес его кандидатуру в Госдуму для назначения на пост заместителя председателя федерального правительства. Казалось бы, позиции южноуральского губернатора Алексея Текслера укрепляются. Ведь, по сути, всю свою «трудовую жизнь» он провел рядом с Новаком.

Как уже сообщал «Новый День», Новак и Текслер учились в одном вузе, и на Норильском горно-металлургическом комбинате второй начинал работать под руководством первого, а потом сменил его на посту руководителя управления налогового планирования «Норникеля».

Потом Текслер, вслед за Новаком, переходит в Заполярный филиал Норникеля, где задержится до 2008 года. А Новак тем временем начинает карьеру в органах власти: сначала в мэрии Норильска, а затем – в администрации Красноярского края. В 2008 году он уже первый вице-губернатор и председатель краевого правительства.

И именно в этом году Текслера назначают сити-менеджером Норильска.

В сентябре того же года Новак переходит в министерство финансов РФ, а в июне 2009 Текслер внезапно «по личным обстоятельствам» покидает пост главы администрации Норильска и в течение 4 последующих лет работает то генеральным директором горно-металлургического концерна «Казахалтын», то управляющим директором красноярского филиала компании «Полюс-Золото», созданной на базе золотодобывающих активов «Норильского никеля», и в 2009 году перешедшей от Потанина к Керимову (вторая компания в то время являлась основным акционером первой). В 2010 году стал фигурантом уголовного дела, возбужденной финансовой полицией Казахстана по одной из сделок.

В 2012 году Новак назначен министром энергетики РФ. В 2013-му него появляется седьмой заместитель – Текслер. В ноябре 2014-го его повышают до первого заместителя. В этой должности с марта 2015 по декабрь 2016 возглавлял совет директоров ПАО АНК «Башнефть». И именно в это время с компанией было связано несколько скандалов, один из которых перерос в уголовное дело против тогдашнего министра экономического развития Алексея Улюкаева (Текслер проходил по делу свидетелем, Улюкаеву дали 8 лет).

В марте 2019 года Текслера решили убрать из Минэнерго: сначала его собирались назначить врио губернатора Мурманской области, но тут подвернулась Челябинская.

Уехав их Москвы, Текслер не перестал общаться с Новаком. И сегодня ряд наблюдателей решили, что сделавший еще один шаг по карьерной лестнице Новак укрепит и позиции Текслера, к которому у федерального правительства накопилось уже достаточно претензий.

Другие уверены, что пока Текслеру особо рассчитывать не на что. Тем более, что не так давно теперь уже бывший глава Минстроя Владимир Якушев сделал ему достаточно резкое замечание в ответ на просьбу скорректировать нормативы по запланированным объемам ввода жилья: «Давайте вести себя по-партнерски, – заявил тогда министр. – 120 миллионов (квадратных метров) к 2030 году вы должны умереть, но строить». Напомним, сегодня Якушев назначен полномочным представителем президента РФ в УрФО.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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