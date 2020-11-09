В Челябинской области цистерна сошла с рельсов

В Троицке с рельсов сошел вагон-цистерна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте, по факту схода колесных пар вагона-цистерны с железнодорожных путей проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, 7 ноября около 12:00 на стрелочном переводе станции Троицк Южно-Уральской железной дороги во время производства тепловозом маневровых работ произошел сход колесных пар вагона-цистерны с рельсов. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Следственными органами проведен осмотр места происшествия, опрашиваются работники железной дороги, локомотивная бригада, устанавливается сумма причиненного ущерба, проводится иной комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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