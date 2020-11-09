Челябинцы ответили минэкологии на неуклюжие обвинения в стремлении уменьшить границы Челябинского бора

Челябинские активисты ответили на попытку минэкологии свалить вину с больной головы на здоровую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерстве экологии Челябинской области на исходе минувшей недели разразилось развернутым комментарием сообщений в социальных сетях об уменьшении территории Челябинского городского бора. Объяснения чиновников, по всей видимости, приподняли завесу над возможной тактикой правительственных юристов, пытающихся оспорить решение апелляционного суда Санкт-Петербурга, отменившего постановление Законодательного собрания Челябинской области об изменении границ ООПТ «Челябинский городской бор».

Впрочем, поводом для комментария послужило выступление общественников-экологов против поэтапного выведения участков городского бора из границ ООПТ.

«После 2011 года ни один участок городского бора не выводился из границ особо охраняемой природной территории. Так, за последние 20 лет только в 2010 и начале 2011 года из состава бора были выведены участки общей площадью 49,1 га», – отвергает обвинения заместитель министра экологии региона Виталий Безруков.

Далее чиновник скатывается в морализаторство: «В конце 2019 года министерство экологии исправило эту «несправедливость» включением в границы бора шестидесяти гектаров дополнительной территории. По решению ЗСО в границы памятника природы вошли 60 гектаров леса, ранее не обладавшего охранным статусом. Правда, месяц назад общественники оспорили это решение в апелляционном суде Санкт-Петербурга, что сейчас оспаривается в кассационной инстанции. В ведомстве подчеркивают, что если в результате суд встанет на сторону представителей отдельных общественных организаций, то это будет первый в стране прецедент, когда экологические активисты поспособствовали уменьшению площади памятника природы».

Позиция, мягко говоря, странная. Вызывают вопросы уже кавычки, в которые г-н Безруков заключает слово «несправедливость», относящееся к исключению из состава ООПТ в 2010-2011 годах 49,1 га лесных угодий. Означает ли это, что на самом деле чиновник не считает эти действия несправедливыми?

Но это мелочи. Дело в том, что на момент формирования границ Челябинского городского бора в 2001 году существовал целый ряд спорных участков: шесть – под спорткомплексом «Полет» по улице Лесопарков ой – 6а/1 (поставлены на кадастровый учет в 2014-2017 годах), четыре участка – нарезаны и расположены, по данным публичных кадастровых карт, непосредственно в зеленой зоне за старым забором напротив северного торца «Гагарин Резиденс» по улице Лесопарковой – 8 (поставлены на кадастровый учет в 2014 году).

«Данных о том, что они были учтены в имеющихся конфигурациях в кадастре ранее указанных дат, не обнаружено. Достоверная, публичная информации по первоначальному земельному участку, из которого они образованы, не обнаружена, – говорят экоактивисты о последних четырех участках. – Однако анализ натурных описаний границ памятника дает основание утверждать, что они не существовали как отдельные объекты недвижимости на момент утверждения границ в 2001 году, но являлись частью памятника природы: были частью бора в границах памятника природы».

Теперь на этой территории «Парк Сити», «Гагарин Резиденс» и спортивный комплекс.

«Иными словами, непосредственно за заборами землепользователей охранной зоны сразу начинался реликтовый бор – памятник природы, – делают вывод экологи. – Последующая история Челябинского городского реликтового бора – это история исключения специального ограничивающего режима использования охранной зоны памятника природы, освободившая смежных землепользователей от ограничений деятельности, это история неоднократного изменения его границ и границ его охранной зоны, результатом чего стало значительное сокращение их площадей».

При этом общественники признают, что формально до декабря 2019 года границы памятника природы не изменялись. Однако в новой редакции постановления из границ исчезли не только участок площадью 4,2 га, предназначенный для строительства нового хирургического корпуса областной детской больницы.

«26 декабря 2019 вносятся изменения по границам памятника природы (постановление № 2240) и вместе с этим публикуется официально «Схема границ с уже внесенными изменениями». Суть изменений – исключаются из границ памятника (выводятся за пределы охранного режима) некоторые лесные территории, занятые захоронениями на Митрофановском кладбище, лесной участок под строительство медицинского корпуса около землеотвода областной больницы, добавляются лесные и безлесные участки поймы реки Миасс, Монахи, – отмечают челябинцы. – На официальных сайтах, в том числе на сайте минэко Челябинской области публикуется новая схема границ. Сопоставление границ этой схемы с публичной кадастровой картой на интересующем участке у «Гагарин Резиденс» показывает, что на рассматриваемом участке со спорными объектами, граница самого памятника теперь соотносится с северными границами этих спорных земельных участков».

То есть, по сути, в новом постановлении челябинские чиновники узаконили все изменения, произошедшие после 2011 года и формально не фиксировавшиеся.

На эти обвинения чиновники минэкологии аргументировано ответить не могут. Они ограничиваются возмущенной констатацией того, что формально ни один участок из состава бора после 2011 года не выводился. Хотя общественники это и не оспаривают. Их основная претензия в данном случае в том, что «механизм изменения границ (перемещение частей границ на желаемое место против имеющегося), выраженный юридически – в принятии новых редакций к первоначальному тексту постановлений, фактически являлся и является главным инструментом для преодоления целой системы законодательных запретов федерального и регионального уровней, в том числе на использование этих территорий не по прямому назначению (разрешены прогулки, охрана, познавательная деятельность, научное изучение), а для капитального строительства различных объектов.

Конечной целью изменения границ является вывод земельных участков за пределы режима особо охраны с последующим использование этих территорий в целях, необходимых частному собственнику, их приобретших», – заявляют защитники бора.

Откровенное недоумение вызывает и попытка замминистра экологии обвинить общественников в намерении уменьшить площадь памятника природы. Дело в том, что в своем иске экоактивисты требовали отменить постановление ЗСО в части, касающейся исключения из состава городского бора участка под строительство медицинского учреждения. Что касается прирезки урочища Монахи, то именно общественники требовали этого еще лет десять назад. И Виталию Безрукову это прекрасно известно.

Но апелляционный суд Санкт-Петербурга принял решение об отмене постановления полностью. «Как нам объяснили юристы, суд не мог принять другого решения – только решение о полной отмене постановления», – рассказала депутат Центрального районного совета Челябинска Елена Вахтина. Однако

здесь впору обратиться с упреками отнюдь не к экоактивистам, а к авторам документа, составившим его текст таким образом, что вместе с водой в итоге суд выплеснул и ребенка. А авторами проекта постановления являются чиновники все того же министерства экологии Челябинской области. Выходит, что именно им теперь горожане должны сказать «спасибо» за то, что Монахи так и не вошли в состав ООПТ «Челябинский городской бор».

«В конце концов, что сейчас мешает Виталию Безрукову выйти к депутатам ЗСЧО с предложением о включении урочища в состав памятника природы?» – задается резонным вопросом Елена Вахтина.

И действительно. Ведь если в минэкологии так пекутся о расширении границ бора, почему бы не заняться этим вопросом, совершенно не требующим увязывания с решение об исключении из состава бора каких бы то ни было участков?

Челябинск, Виктор Елисеев

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