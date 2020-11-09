Сын южноуральского депутата, виновный в гибели двух селян, пытался выйти на свободу

В Челябинской области суд отклонил апелляцию сына сельского депутата на решение, осудившее его за гибель двух пешеходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, апелляционная инстанция рассмотрела уголовное дело в отношении Руслана Имангулова и оставила без изменения приговор Кунашакского районного суда Челябинской области от 17 июля 2020 года.

Напомним, 21-летний сын депутата Кунашакского районного совета признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Напомним, трагедия разыгралась днем 15 июля 2019 года.

Молодой человек развлекался гонками на автомобиле «Тойота» – по свидетельствам очевидцев, скорость машины явно превышала 100 километров в час. На одной из улиц после резкого торможения его автомобиль занесло и выкинуло на левую обочину, по которой шли пожилые супруги. От полученных травм южноуральцы скончались на месте.

Кунашакский районный суд признал водителя виновным и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с последующим лишением права управлять автомобилем на 2,5 года.

Перспектива провести следующие несколько лет провести в колонии-поселении не слишком понравилась представителю местной «элиты», и он решил оспорить решение суда в высшей инстанции.

«В апелляционном представлении прокурор частично поддержал доводы апелляционного представления государственного обвинителя в части непринятия судом решения по гражданским искам. Потерпевшие, их представители, осужденный и его адвокат настаивали на смягчении наказания Имангулова и признании его осуждения условным», – уточнили в пресс-службе суда. Однако, суд апелляционной инстанции не нашел оснований для удовлетворения жалоб и представления.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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