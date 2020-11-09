Южноуралец годами насиловал падчериц

В Челябинской области задержали местного жителя, подозреваемого в изнасиловании приемных дочерей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в отношении 61-летнего жителя Красноармейского района возбуждено уголовное дело по фактам насильственных действий сексуального характера и изнасилования несовершеннолетних.

Южноуралец с супругой удочерили шестерых девочек-сирот. Как стало известно, хозяин дома превратил падчериц в сексуальных рабынь. В настоящее время девочки в возрасте от 8 до 17 лет находятся в больнице. Их приемного отца задержали в конце октября.

Об ужасах, творившихся в приемной семье, стало известно после того, как супруга изверга умерла от коронавируса, а он сам попытался сбежать. По некоторым данным, женщина была полностью на стороне мужа, и даже отправила двух приемных дочерей в психиатрическую клинику после того, как те рассказали ей о недетских играх супруга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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