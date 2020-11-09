В Челябинске обещают бесплатно измерять уровень кислорода в крови – результат не гарантирован

В Челябинскую область закупили 200 пульсоксиметров: их раздадут госаптекам, и покупатели смогут проверять уровень кислорода в крови. Первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что услуга будет бесплатной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», процент содержания кислорода в крови (сатурация) – это показатель, необходимый для постановки диагноза при заболеваниях дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Например, если у пациента с пневмонией или острым гриппом на фоне сердечной недостаточности сатурация падает ниже 94%, это является показанием для назначения поддержки кислородом.

В условиях пандемии коронавируса и эпидемии ОРВИ, осложнением которых зачастую является пневмония, сатурация является важным показателем. Но проблема в том, что процедура измерения большинству южноуральцев недоступна. Соответствующие приборы для многих слишком дороги, да и не все они выдают качественную информацию, но без подсказки специалисты выбрать аппарат очень сложно.

Появление пульсоксиметров в аптеках должно отчасти решить эту проблему, но…

Во-первых, приборов всего 200 на всю область. Конечно, их раздадут только по госаптекам, но даже их в области больше 300. Во-вторых, процесс измерения занимает от 10 секунд до 2 минут в зависимости от прибора. И это может создать в аптеках очереди, чего при эпилемии как раз надо избегать.

Наконец, к обследованию надо готовиться. По словам специалистов, чтобы диагностика оказалась максимально достоверной, необходимо придерживаться следующих правил перед ее проведением:

Отказаться от употребления спиртных или тонизирующих напитков. В этой категории нужно отнести черный или любой крепкий чай, энергетики, кофе.

Приблизительно за 2 часа до исследования важно отказаться от приема пищи.

Не принимать препараты, оказывающие влияние на активность сердца или дыхательной системы, любые успокоительные средства.

Весь период измерения сатурации пациент должен оставаться в неподвижном состоянии.

Лак на ногтях (особенно гель-лак), повреждения на пальцах, пониженное давление и просто холодные руки тоже могут искажать результаты.

В итоге, во многих случаях измерение уровня кислорода в крови в аптеках может стать бесполезной процедурой. Гораздо эффективнее было бы выдавать приборы участковым врачам, которые должны правильно поставить диагноз и не пропустить серьезную патологию.

Но южноуральские власти по этому пути почему-то не идут, хотя имеют возможность привлечь деньги меценатов. Если опыт окажется удачным, что его распространят на большее количество аптек, особенно в сельской местности, закупив пульсоксиметры на спонсорские деньги, сообщила Ирина Гехт.

«Пульсоксиметры в аптеки? Цель? Все с холодными руками, часто пожилые с нарушениями микроциркуляции сосудистого русла – при этих вводных показатели не соответствуют действительности. Зато никто не видел участкового терапевта с пульсоксиметром».

«Только что была в государственной аптеке Агалакова – 29, работница аптеки не знает, как пользоваться пульсоксиметром, а купить его за 3400 при пенсии 9000 т.р. нет возможности. Вы бы сначала узнали: хоть кто-нибудь выполняет ваши распоряжения?» – отреагировали на заявления первого вице-губернатора челябинцы. И посоветовали завезти в госаптеки хотя бы ртутные градусники – пользы будет больше.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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