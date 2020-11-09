Цены на антибиотики и противовирусные в аптеках выросли в разы, а покупать их приходится даже тем, кто в лечится в челябинских стационарах

Южноуральцы жалуются на резко подорожавшие лекарства: цена на жизненно важные препараты взлетели в разы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня губернатор Алексей Текслер опубликовал в Instagram новый пост, в котором сообщил, что столь востребованные сегодня антибиотики и противовирусные препараты начали поступать в государственные аптеки (так правительство области называет Областной аптечный склад, которого является учредителем).

Жители области подтвердили: действительно, начали. Только стоят они в разы дороже, чем в прошлом месяце.

«Алексей Леонидович, цены на лекарства выросли в три раза за две недели!!! – комментируют южноуральцы пост главы региона. – 07.11 купила левофлоксацин: 10 таблеток за 1070 рублей в Областном аптечном складе. Две недели назад он стоил 380 рублей. Примите, пожалуйста, меры! Мы и так уже на грани между жизнью и смертью...»

«Сегодня купила антибиотики мужу: одна ампула 250 рублей, на день нужно 4 штуки. Проставить надо неделю. Вот и посчитайте, во сколько это обойдется. Пенсия у него 13 тыс 600».

«Если до этого можно было купить Азитромицин 3 таблетки за 74 рубля, сейчас в аптеках цены на него 270 рувблей, 395 и выше... Летом покупала Азитромицин за 74 рубля!»

«Цена в госаптеке в Чурилово на арбидол за 10 таблеток 1800 рублей. Он в достаточном количестве, но недоступен по цене!»

При этом многие отмечают: если в Челябинске хоть что-то начало появляться в аптеках, то в других городах области препаратов, которые выписывают врачи, по-прежнему нет. И речь идет не только об антибиотиках и противовирусных. Невозможно найти препараты для лечения хронических заболеваний:

«В продаже нет препарата Азатиоприна, жизненно необходимого при неспецифических язвенных колитах (а также ревматоидном артрите, хроническом активном гепатите, красной волчанке и так далее – прим. РИА «Новый День»)», – пишут южноуральцы Текслеру.

«С гепаринами беда (необходимы при тромбозах и тромбоэболии – прим. РИА «Новый День»)».

«Цефтриаксон сегодня родителям искала по всему городу Челябинску! Нашла в одной совсем не известной частной аптеке... Пока никакого улучшения (с наличием препаратов – прим. РИА «Новый День») не увидела».

«Астматикам уже полгода не выдают жизненно необходимые лекарства! За свои деньги их тоже не купить! Форадил комби и аналоги отсутствуют в аптеках полгода! Что делать?!»

«В Троицке как не было лекарств в аптеках, так и нет».

«В аптеках не найти Клексан или другие антикоагулянты, которые нужны не только при коронавирусе, но и для людей с тромбозами и беременных женщин. Какие меры принимаются относительно этих препаратов?»

«Уважаемый господин губернатор, я третий день пытаюсь найти необходимый мне антибиотик, которого нет ни в Магнитогорске, ни в Челябинске. Его невозможно купить ни в одной аптеке. По закону меня должны обеспечить бесплатными лекарствами. Из списка почти 9 препаратов мне выдали один – самый слабый антибиотик».

Первый вице-губернатор Ирина Гехт сегодня заявила, что бесплатными лекарствами обеспечены уже 6 тысяч 66 человек (по данным регионального минздрава на 9 ноября больных коронавирусом в Челябинской области всего 5 тысяч 452 человека), но южноуральцы сообщают, что получить бесплатные препараты почти невозможно:

«Подскажите, пожалуйста, какая процедура получения бесплатных лекарств для пенсионеров при ковид? Тест положительный, КТ 7%. Лечение дома. Врач назначил лечение, но о выдаче бесплатных лекарств не знает.

Родственник пытался узнать в поликлинике, но там столько народу, что с ним никто не разговаривает, даже заведующая, а сидеть очередь, чтоб узнать нет ни времени, ни желания. Еще и сам заразится. Лечиться нужно сейчас. А как? Лекарства сразу так и не получишь. Получается, идешь и покупаешь лекарства в аптеке. Только по ТВ красиво показывают, как лекарства аж домой приносят. Печально».

«Всё говорят про бесплатные лекарства... Потрачено уже больше 10тыс, начала болеть 13октября. Да, уже сейчас лучше состояние, но на восстановление тоже нужны деньги, а тут и муж заболел! Опять лекарства! А денег уже нет! Пенсия 17! Как лечиться?!»

Некоторые предполагают, что остается ждать, когда болезнь примет тяжелые формы, чтобы госпитализировали и, наконец, начали лечить. Но уже попавшие в больницу утверждают, что и в стационарах все не так хорошо, как рассказывают чиновники:

«Это кто вам говорит, что в государственных учреждениях есть весь необходимый запас лекарств? Заведующие? Я лежала в горбольнице №1 на Воровского – 16. Сама себе покупала амброксол и пила его 5 дней. Потому что врачи приходили и говорили, что его нет в наличии. Через день ставили фраксипарин, который в назначении должны ставить 2 раза в день. Если найдут, поставят – медсестры так и говорили. А вы утверждаете, что обеспечены наши больницы. Какое вранье!»

Челябинск, Ольга Арсентьева

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