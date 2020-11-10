Число случаев бешенства на Южном Урале достигло шести десятков

С начала года в Челябинской области зафиксировали 60 случаев бешенства животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, со 2 по 6 ноября в регионе зарегистрировано 2 случая бешенства животных: в Увельском районе, деревня Копанцево (енотовидная собака), и Брединском районе, поселок Комсомольский (собака).

Всего с начала 2020 года на территории Челябинской области выявлено 60 случаев бешенства животных в 58 неблагополучных пунктах.

Отметим, что за аналогичный период в 2019 году выявлено 58 случаев бешенства животных в 53 неблагополучных пунктах.

Подготовлен проекты распоряжения правительства Челябинской области «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных» в данных населенных пунктах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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