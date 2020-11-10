Развитие премиальных нишевых продуктов стало ответом уральцев на сокращение металлопотребления

Стратегия ММК позволяет справиться с глобальными вызовами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», несмотря на сокращение металлопотребления, вызванное пандемией, ММК продолжает работу по укреплению своих позиций на рынке и повышению удовлетворенности потребителей.

Об этом рассказал начальник управления маркетинга ПАО «ММК» Денис Черненко, выступая в Москве на 23-й Международной конференции «Российский рынок металлов». В докладе, посвященном вызовам 2020 года для российской металлургии, Денис Черненко рассказал о стратегии работы ММК в период глобальных изменений. По словам представителя ММК, пандемия и негативные экономические факторы привели к сокращению металлопотребления в России в текущем году. За девять месяцев 2020 года снижение объемов потребления составило 5,5% к аналогичному показателю прошлого года. Общий уровень металлопотребления в России может достичь докризисных показателей не раньше середины следующего года. При этом поддержку основным металлопотребляющим отраслям окажут предпринятые государством меры, в числе которых реализация нацпроектов, а также программы поддержки ипотечного кредитования и госстимулирования автомобилестроения, сельхозмашиностроения и других отраслей. Наиболее высокие темпы восстановления может продемонстрировать отрасль автомобилестроения, но основными драйверами в металлопотреблении традиционно будут являться строительство и трубная отрасль.

Несмотря на все сложности, с которыми столкнулся рынок в текущем году, ММК продолжает работу по укреплению своих позиций на рынке и повышению удовлетворенности потребителей. ММК занимает ключевую долю в поставках во все основные отрасли металлопротребления. По итогам работы за 2019 год ММК является стратегическим поставщиком в таких секторах потребления как автопром, трубная отрасль и вагоностроение. Традиционно для Группы ММК ключевое направление продаж – внутренний рынок, на котором компания занимает 20%. Около 70% реализуемой продукции приходится на «домашние регионы» (Урал, Сибирь, Поволжье).

Для поддержания высокого уровня загрузки производственных мощностей и значимой доли присутствия во всех металлопотребляющих отраслях на фоне профицита предложения и сложной рыночной конъюнктуры Группа ММК выбрала для себя стратегию развития премиальных нишевых продуктов. Новые возможности для реализации этой стратегии открывает, в частности, завершение в июле нынешнего года коренной реконструкции стана 2500 горячей прокатки ПАО «ММК». Ввод в работу обновленного стана позволит повысить качество продукции и существенно расширить марочный сортамент.

ММК продолжает успешно развивать программу освоения производства и продвижения высокопрочных и износостойких сталей, а также изделий из них, выпускаемых под брендом MAGSTRONG. Данная продуктовая ниша сохраняет большой потенциал для дальнейшего роста. Увеличение продаж будет происходить как за счет импортозамещения, так и благодаря возможностям по расширению сфер применения продукции.

Одновременно ММК развивает предложение сопровождающих продуктов. Освоена технология производства катанки диаметром 5,5 мм из стали марки S2Ni2, S3TiB для обеспечения «ММК-МЕТИЗ» подкатом для изготовления импортозамещающих сварочных проволок под брендом MagWire, предназначенных для сварки высокопрочных сталей.

Еще один востребованный премиальный нишевый продукт – окрашенный прокат нового поколения, производимый под брендом SteelArt на площадке ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» (аналог широко известного бренда PrinTech). Кроме того, в сегменте проката с покрытием ММК развивает еще два нишевых направления – прокат с глубокоматовым сморщенным покрытием и прокат с двусторонним покрытием эмали лицевой стороны.

Одна из задач для ПАО «ММК» в области реализации продукции – доведение ее до конечных потребителей, с которыми производитель по разным причинам (малотоннажные заказы, невозможность кредитования) не имеет прямых договоров. Эти задачи выполняет Торговый дом ММК, имеющий развитую складскую сеть и способствующий продвижению продукции комбината до малого бизнеса, укреплению позиций в сегменте конечных потребителей, а также освоению рыночных ниш, например, сегмента высокопрочного и износостойкого проката. В 2019 году ТД ММК признан лидером в импортозамещении в рамках премии «Лидер конкурентных продаж – 2019». Кроме того, ТД ММК не раз становился лауреатом национальной премии в области импортозамещения «Приоритет».

Еще один ключевой элемент повышения конкурентоспособности для ММК – развитие клиентоориентированности. В этом направлении в настоящий момент ММК разрабатывает современный и удобный маркетплейс для продаж продукции Группы и партнеров на рынке РФ. Также в рамках цифровизации компании разрабатываются и внедряются различные цифровые клиентские сервисы, в частности, мобильное приложение «Клиент ММК». Его главное предназначение – информирование клиентов в режиме онлайн об исполнении договора о поставке продукции ПАО «ММК». Клиент имеет возможность в любой момент получить информацию по размещенным и отгруженным заказам, актуальные данные по балансам взаиморасчетов, узнать, на каком переделе находится заказ с помощью данных системы календарного планирования, получить информацию об отгрузке в разрезе сертификатов и отправленных вагонов, а также выставленные счета-фактуры и графики оплаты, отправить претензии и отследить их состояние.

Кроме того, ММК практикует систему электронного обмена данными с клиентами – EDI. Еще одним направлением развития является создание современной системы «Управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Внедрение и развитие мобильных приложений – не единственное направление совершенствования производственно-сбытовой деятельности в рамках реализации программы «Продажи. Точно в срок». Ключевым элементом данной стратегии стала разработка Автоматизированной системы оперативно-календарного планирования (АС ОКПП). Благодаря внедрению АС ОКПП стали возможны расчет даты отгрузки в момент приема заказов с точностью, устраивающей обе стороны процесса; формирование графика производства и отгрузки заказа как для клиента, так и для производственного персонала; создание портала клиента, где он может видеть всю интересующую его информацию, а также отслеживать продвижение своего заказа по переделам комбината в режиме онлайн.

23-я Международная конференция «Российский рынок металлов» состоялась 9 ноября в рамках традиционной осенней Недели металлов в Москве. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией конференция проходила в двух форматах: очно (офлайн) и онлайн. Участники мероприятия –топ-менеджеры и руководители служб российских и зарубежных металлургических и металлоторговых компаний, ведущие эксперты рынка, представители аналитических и информационных агентств, компаний-переработчиков и потребителей металлопроката.

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