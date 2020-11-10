В Магнитогорске общественные места вывели из зоны доступа

В Магнитогорске решили отключить Wi-Fi в общественных местах.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, мера временная и принята в связи с угрозой распространения COVID-19. Главная цель не допустить массовое скопление людей в общественных местах.

В первую очередь, речь идет о парках, скверах и ТРЦ.

Вне зоны доступа уже оказались бульвар «Огни Магнитки», парк у Вечного огня и крупные торгово-развлекательные комплексы.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 10.11.20

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