В Магнитогорске общественные места вывели из зоны доступа

В Магнитогорске решили отключить Wi-Fi в общественных местах.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, мера временная и принята в связи с угрозой распространения COVID-19. Главная цель не допустить массовое скопление людей в общественных местах.
В первую очередь, речь идет о парках, скверах и ТРЦ.
Вне зоны доступа уже оказались бульвар «Огни Магнитки», парк у Вечного огня и крупные торгово-развлекательные комплексы.
Магнитогорск, Павел Зварзин
Магнитогорск. Другие новости 10.11.20
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