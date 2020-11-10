В Челябинской области установлен новый антирекрод по выявляемости коронавируса

В Челябинской области за сутки подтверждено 194 новых случая заболевания COVID-19. Это самый высокий показатель за время пандемии. Предыдущий «рекорд» – 192 был зафиксирован 20 июня.

Региональный минздрав сообщает еще о 7 умерших зараженных. Непосредственно от инфекции скончались пятеро: женщины 60,66, 74 лет и мужчины 71 и 78 лет. Еще у двух пациенток причиной смерти стали хронические заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области зарегистрированы 22 тысячи 77 инфицированных, 706 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 202). Уровень смертности среди зараженных составляет 3,19%, непосредственно от ковида – 0,9%.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 10.11.20

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