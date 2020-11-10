Не ноу-хау: в Челябинской области подрядчика заставили переделать дорогу, где асфальт укладывали в снег

Подрядчику дорожного ремонта в Еткуле придется переделать работу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, работа ООО «Мегастрой» в селе Еткуль не будет принята. Подрядчику поручено переделать некачественный ремонт: срезать покрытие и уложить новое, причем состав смеси должен пройти предварительную экспертизу.

Об этом стало известно на совместном совещании общественной организации и министерства дорожного хозяйства и транспорта области. Поводом для кардинальных мер стали результаты лабораторного исследования, проведенного по инициативе общественников.

Во время рейда у активистов возникли подозрения, что скандальный подрядчик, отметившийся рядом дорожных скандалов, в очередной раз проявил халатность при ремонте улицы Пионерская в селе Еткуль. И они оказались небеспочвенными: контрольные выемки дорожного покрытия подтвердили, что компания как минимум сэкономила на асфальте. А лабораторная экспертиза дала основания предполагать, что организация «Мегастрой» действительно укладывала асфальт в снег, как сообщали жители.

«По результатам исследования, уложенный асфальт абсолютно не соответствует нормативам ГОСТ по составу смеси, зернистости, водонасыщению и уплотнению, также имеется занижение толщины верхнего и нижнего слоев покрытия. На одном из участков выявлено превышение объема водонасыщения до 10,8% против требуемых 4,5%. Это в два раза выше нормы, что является грубым нарушением», – рассказал эксперт общественной организации.

«Активисты вновь обращают внимание чиновников на то, что систематическим формальным подходом «Мегастрой» фактически обеспечил себе место в списке недобросовестных подрядчиков, однако решение об этом до сих пор не принято. Организация сорвала сроки ремонта трамвайных переездов в Челябинске, забросила большинство других своих объектов и проявляет вопиющее безразличие к культуре проведения работ. Грязь и разруха, как на остановке «Свинокомплекс», где подрядчик должен был благоустроить тротуар, – фирменный стиль ООО «Мегастрой», – заявили в общественной организации.

Общественники требуют внести компанию в «черный список», не дожидаясь очередных нарушений, за которые в противном случае придется расплачиваться бюджету.

Напомним, в конце октября нынешнего года жители Еткуля пожаловались на вызвавшие их недоумение действия дорожников. По словам южноуральцев, асфальтобетонную смесь подрядчики укладывали на дорожное полотно во время снегопада (как раз на улице Пионерская). Тогда власти района заявили, что работы проходят в рамках норматива. Но, как показала проверка, «ноу-хау» оказалось с изъяном.

Челябинск, Виктор Елисеев

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