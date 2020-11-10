Химики развеяли мифы о значении масок и перчаток в период пандемии

Южноуральские химики утверждают, что маски в период пандемии нужно носить обязательно, а вот без защитных перчаток можно обойтись.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», далеко не всем выполняют рекомендации медиков по профилактике коронавируса, считая их бесполезными. А некоторые даже заявляют, что маски, наоборот, способствуют распространению инфекции.

Декан Химического факультета ИЕТН ЮУрГУ, доктор химических наук Вячеслав Авдин с точки зрения химии объяснил, что такое коронавирус и почему маска и антисептик действительно помогают от него защититься.

Маска

В качестве профилактики подходят и одноразовые медицинские маски, продающиеся в любой аптеке, и многоразовые тканевые.

«Часто приходится слышать, в том числе от образованных людей: «Размер вируса в тысячи раз меньше размера пор в маске! Маска не может нас защитить!" Вирус – наночастица с нескомпенсированной поверхностной энергией. Эта частица не существует в воздухе сама по себе, ей необходимо к чему-то прилипнуть. Например, к капелькам паров воды. А капельки уже имеют размер, сопоставимый с размером пор в маске и даже больший, – говорит Авдин. – Пары воды выделяются при разговоре, и вместе с ними у носителя выделяются также вирусы. Вероятность их передачи уменьшается, если и носитель, и находящийся рядом здоровый человек соблюдают меры профилактики».

По словам специалиста, маска не может задержать все молекулы вируса, однако значительно сокращает их распространение. При этом именно от количества вирусов, попавших на человека, зависит вероятность заболеть и тяжесть болезни. Так что люди, не пренебрегающие масками, могут легче перенести коронавирусную инфекцию или вовсе ее избежать.

Однако важно носить маску правильно: не снимать ее в людных местах, регулярно менять одноразовые образцы и стирать многоразовые. Также многоразовые маски можно обрабатывать антисептиком для лучшей защиты от вирусов.

Перчатки

В Челябинской области не стали вводить масочно-перчаточный режим, ограничившись лишь требованием носить маски. Декан Химического факультета считает, что это разумное решение: «концентрация» людей в Челябинске намного меньше, чем в Москве, а значит, и количество носителей вирусов намного меньше.

Кроме того, вирус почти не проникает в организм через неповрежденную кожу. Если регулярно и тщательно мыть руки после контактов с ручками, кнопками, поручнями и прочими поверхностями, то вируса на них не останется.

«Важно помнить, что вирус может долго «жить» на гладкой поверхности: металле, стекле, пластике. Причина в том, что на такой поверхности плохо адсорбируется кислород воздуха, который является основным окислителем вируса. Именно поэтому после контакта с любыми поверхностями нужно мыть руки», – отметил Вячеслав Авдин.

Мыло, добавил ученый, не убивает вирус, а лишь смывает его.

Антисептики

Зато эффективно борются с молекулами вируса антисептики. Но убить вирус способны только противовирусные антисептические гели и спреи, антимикробные средства с ним не справятся. При покупке нужно выбирать антисептики на основе спирта либо других соединений, разрушающих природную молекулу.

Челябинск, Павел Зварзин

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