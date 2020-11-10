Челябинцы полдня ждали «скорую», сообщив о смерти родственника

В Челябинске родственники больше 12 часов ждали скорую помощь для засвидетельствования смерти пенсионера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 87-летний челябинец скончался ночью 8 ноября во сне. Умершего обнаружил дальний родственник пенсионера, бывший опекуном южноуральца и его 62-летнего сына-инвалида.

Как и положено, мужчина вызвал полицию и «скорую». По словам челябинца, полиция прибыла сразу. А вот ожидание медиков оказалось мучительно долгим.

Первый звонок опекун сделал в 23:05. Тщетно прождав бригаду, через какое-то время стал звонить каждые полчаса. Когда дозвонился до диспетчера в 06:52 уже 9 ноября, услышал, что машина по его вызову еще не выезжала.

«Это просто дикость какая-то, безалаберность, – цитирует возмущенного мужчину 74.ru. – Я понимаю, что людей сейчас много спасают, но не одна же скорая у нас на весь город. Тем более у нас через два дома подстанция скорой располагается, тут ехать полминуты».

Утром челябинец обратился за помощью к журналистам. Экипаж скорой медицинской помощи приехал, в итоге, лишь после полудня, когда представители СМИ связались с управлением здравоохранения Челябинска.

Впрочем, чиновники настаивают, что «скорая» по вызову приезжала еще в 06:00, но якобы никто дверь не открыл. В доказательство ссылаются на данные ГЛОНАСС.

Горожанин настаивает, что никто к ним с утра не звонил. По словам мужчину, в квартиры с телом умершего находились он и сын челябинца, оба они не спали и не услышать звонок домофона не могли. На телефон им также никто не звонил.

На станции скорой медицинской помощи настаивают, что данные ГЛОНАСС однозначны: экипаж был у дома, куда вызывали «скорую». Что касается задержки, то вызовы распределяются по тяжести, и расстояние от места звонка до подстанции в данном случае никакой роли не играют. А в данном случае, как объясняют рядовые сотрудники «скорой», торопиться не было смысла: человек уже умер. Так и получилось, что вызов оказался по значимости в числе последних.

Челябинск, Виктор Елисеев

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