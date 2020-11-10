В Челябинске на полном ходу перевернулась маршрутка

В Челябинске маршрутка с пассажирами рухнула на борт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла во вторник, 10 ноября, в 47-м микрорайоне областного центра.

По информации ГИБДД Челябинска, в 10:35 на улице Профессора Благих автомобиль ГАЗ, следовавший по маршруту №3, 25-летний водитель маршрутного такси не справился с управлением и опрокинул микроавтобус на борт.

В момент ДТП в салоне маршрутки находились три пассажира. По предварительной информации, серьезно никто не пострадал. Сам микроавтобус получил повреждения.

В настоящее время выясняются подробности аварии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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