В Карталах начальник почты присвоила четверть миллиона рублей, предназначенных для выплаты пенсий

В Карталах начальник отделения почтовой связи осуждена за хищение средств.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал местную жительницу виновной в присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.
Женщина, занимая должность начальника отделения почтовой связи, расположенного на территории Карталинского района, в июле этого года присвоила около 225 тысяч рублей, поступивших для выплаты пенсии жителю села.
«С учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание, в том числе добровольного возмещения причиненного преступлением ущерба, осужденной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год», – рассказали в надзорном ведомстве.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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