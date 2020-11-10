В Карталах начальник почты присвоила четверть миллиона рублей, предназначенных для выплаты пенсий

В Карталах начальник отделения почтовой связи осуждена за хищение средств.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Карталинский городской суд признал местную жительницу виновной в присвоении, совершенном лицом с использованием своего служебного положения.

Женщина, занимая должность начальника отделения почтовой связи, расположенного на территории Карталинского района, в июле этого года присвоила около 225 тысяч рублей, поступивших для выплаты пенсии жителю села.

«С учетом наличия обстоятельств, смягчающих наказание, в том числе добровольного возмещения причиненного преступлением ущерба, осужденной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно, с испытательным сроком в 1 год», – рассказали в надзорном ведомстве.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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