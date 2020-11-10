В Челябинской области руководителя МУП дисквалифицировали за долги по зарплате

Руководитель муниципального предприятия в Каслях дисквалифицирован за невыплату заработной платы сотрудникам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Каслей провело проверку соблюдения МУП «Каслинский хлебозавод» трудового законодательства в части своевременности оплаты труда.

«Установлено, что руководитель МУП «Каслинский хлебозавод» допустил задолженность по заработной плате перед 9 работниками муниципального предприятия за июнь, июль 2020 года в размере свыше 325 тысяч рублей», – уточнили в прокуратуре.

При этом в январе и марте 2020 года руководитель уже привлекался к административной ответственности за невыплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, однако должных мер к недопущению подобных нарушений не принял.

Для устранения нарушений закона прокурором главе Каслинского муниципального района внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

Кроме того, городским прокурором в отношении руководителя муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения постановлением мирового судьи руководитель МУП «Каслинский хлебозавод» дисквалифицирован сроком на 1 год.

Постановление не вступило в законную силу.

рое рассмотрено и удовлетворено, задолженность по заработной плате перед работниками предприятия погашена в полном объеме.

Кроме того, городским прокурором в отношении руководителя муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.

По результатам его рассмотрения постановлением мирового судьи руководитель МУП «Каслинский хлебозавод» дисквалифицирован сроком на 1 год.

Постановление не вступило в законную силу

Челябинск, Виктор Елисеев

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