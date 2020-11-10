Дюжина кандидатов претендуют на пост мэра уральского курорта

На участие в конкурсе по должность главы Чебаркуля претендуют 12 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Чебаркуле закончен прием документов от желающих стать руководителем города-курорта на ближайшие пять лет.

Как выяснилось, всего в конкурсную комиссию пакеты документов подали 12 претендентов.

Среди участников конкурса и.о. мэра Светлана Виноградова, адвокат Сергей Ведерников, заместитель генерального директора АО «Инженерно-энергетический комплекс» Владимир Гура, заместитель председателя собрания депутатов Алексей Исмагилов, управляющий делами администрации Чебаркуля Артем Костенко, военный пенсионер Александр Кузнецов, юрист Юлия Лебедева, пенсионерка Нина Приданникова, сотрудники мотострелкового батальона Владимир Белоусов и Марат Хуснутдинов, а также безработные Александр Мельников и Станислав Торопов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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