Жители Миасса безуспешно пытаются добиться увольнения с поста директора МУПа местного депутата без высшего образования

В Миассе власти и прокуратура закрыли глаза на отсутствие у директора МУПа высшего образования.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», курьезная ситуация сложилась с одним из руководителей муниципальных предприятий Миасса – МБУ «Центр коммунального обслуживания и благоустройства» МГО Маратом Шакировым, по совместительству депутатом городского парламента. Об этом активисты организации «Гражданский патруль» рассказали в социальных сетях.

Как выяснили горожане, Марат Шакиров принят на должность директора муниципального бюджетного учреждения еще в ноябре 2018 года. На официальном сайте собрания депутатов открыто указана информация о среднем техническом образовании Шакирова.

К слову, аналогичный случай с назначением другого депутата, не имеющего даже высшего образования, директором миасского МУПа, уже случался в политической жизни Миасса в 2016 году. Тогда прокуратура города незамедлительно вручила администрации представление об устранении нарушений трудового законодательства, потребовав расторгнуть трудовой договор и взыскать с южноуральца заработную плату, полученную за период нахождения в должности.

На этот документ жители и опирались при составлении жалобы на текущую ситуацию с депутатом Шакировым. Обращение в надзорное ведомство направила экс-кандидат на должность главы города и миасская правозащитница Татьяна Якимова.

Однако, удивлению жителей не было предела, когда в похожих ситуациях прокуратура города предложила разные решения. В 2016 году было вынесено представление о расторжении трудового договора и взыскании зарплаты. А в мае 2019 года в ситуации с депутатом Шакировым в адрес главы Миасса внесено представление лишь о требовании расторжения трудового договора без взыскания заработной платы.

Впрочем, и оно не привлекло внимания главы города. 2020 год близится к завершению. В Миассе избран новый состав собрания депутатов, в которое переизбрался Марат Шакиров. При этом парламентарий до сих пор занимает должность директора муниципального учреждения.

Беспокоит общественников не только весьма вольное отношение мэрии к законодательству, но и попытка городских властей поставить столь нехитрым способом под свой контроль представительного органа муниципалитета.

Ведь руководители муниципальных предприятий напрямую подчинены главе города, являющегося их работодателем. И вряд ли это способствует формированию у них независимой позиции в качестве депутатов.

С просьбой разобраться в сложившейся ситуации и разъяснить практику применения законодательства в данном случае общественники вновь обратились к прокурору города.

Челябинск, Виктор Елисеев

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