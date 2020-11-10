Бывший депутат южноуральского парламента отделался штрафом за незаконно заработанный миллиард

Суд не стал относится слишком сурово к бывшему депутату Законодательного собрания Челябинской области, пойманному на незаконном предпринимательстве.

Как сообщал уже «Новый День», экс-депутат регионального законодательного собрания, генеральный директор и владелец компании «Тепловые электрические сети и системы» («ТЭСиС») Владимир Чебыкин попал под суд по уголовному делу по факту незаконного предпринимательства, сопряженного с извлечением дохода в особо крупном размере.

По версии следствия, южноуралец в период с 2016 по 2019 год эксплуатировал без лицензии 27 опасных производственных объектов III класса опасности – сетей газопотребления и систем теплоснабжения, расположенных на территории Челябинской области. В результате незаконной деятельности он извлек доход в сумме свыше 898 млн рублей.

В начале октября нынешнего года прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

В ходе следствия на имущество обвиняемого наложен арест.

Однако, громкого процесса не получилось. Металлургический районный суд Челябинска прекратил уголовное дело в отношении Владимира Чебыкина, приговорив его к уплате судебного штрафа в 200 тысяч рублей.

В понедельник, 9 ноября, прокуратура направила апелляцию на это решение суда, требуя его отмены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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