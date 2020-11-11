Проект уральских металлургов стал событием года

Реконструкция стана 2500 ММК стала событием года в российской металлургии.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания получила престижную награду «Главное событие 2020 года в металлургии России» за реализацию проекта по реконструкции стана 2500 горячей прокатки. Масштабная реконструкция шла в условиях действующего производства, обновленный стан был запущен в работу в июле 2020 года.

Награждение лауреатов конкурса «Главное событие года в металлургии России» прошло в Москве, в рамках церемонии открытия 26-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо'2020». Для Магнитогорского металлургического комбината это уже пятая награда в конкурсе, проходящем с 2011 года и отмечающем важнейшие реализованные проекты российских металлургов с объемом капиталовложений от 100 млн евро: ранее проекты ММК признавались главными событиями 2011, 2012, 2017 и 2019 годов.

Реконструкция непрерывного широкополосного стана 2500 горячей прокатки началась в 2007 году, благодаря реализации этого масштабного проекта стан теперь оснащен самыми современными средствами автоматизации, контроля и слежения за процессом прокатки. Также был изменен оборотный цикл водоснабжения, построен дополнительный цикл водоснабжения для печей, главных приводов черновой и чистовой групп, демонтирована часть старых производственных помещений. Реконструкция позволила значительно расширить размерный и марочный сортамент производимой на стане продукции, производить новые трубные марки сталей, значительно повысить качество выпускаемой продукции и нарастить производственную мощность агрегата до 5,2 млн тонн металлопроката в год.

«Стан 2500 горячей прокатки работает на комбинате с 1960 года, можно сказать, является ветераном производства. Теперь это помолодевший ветеран, уникальный высокопроизводительный агрегат с увеличенным объемом производства до 5,2 млн тонн в год и более сложным сортаментом высокого качества», – прокомментировал запуск стана 2500 после реконструкции председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. Теперь реконструкция и запуск обновленного стана официально признаны наиболее важным событием в российской металлургии в 2020 году.

Челябинск, Виктор Елисеев

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