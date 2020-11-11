В правительство Челябинской области вернули чиновника, погоревшего на излишней любви к официальным автодилерам

В управделами губернатора Челябинской области вернулся чиновник, уволенный из правительства после скандала с обслуживанием чиновного автопарка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первым заместителем управляющего делами губернатора и правительства региона Дмитрия Зубарева. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, новоиспеченному чиновнику установлен испытательный срок в 1 месяц.

Интересно, что Зубарев уже работал в областной администрации в аналогичной должности – в бытность губернатором Бориса Дубровского. Правда, продержался он тогда в этом кресле меньше года: назначен был в конце мая 2014 года, а уже в апреле 2015-го отравлен в отставку.

Осенью 2014 года первый замначальника управделами губернатора Дмитрий Зубарев и его шеф Юрий Никитин оказались в центре скандала: некоторые компании обвинили чиновников в предвзятости при выборе обслуживающих организаций.

Якобы, решив оставить среди подрядчиков только представителей официальных автодилеров, руководство управделами чересчур требовательно относилось к работе сторонних организаций, не спуская им ни малейших промахов и задержек. Отмечался и рост задолженности перед подрядчиками.

При этом компании, не являвшиеся официальными дилерами иностранных автоконцернов, напрямую обвиняли Зубарева и Никитина в том, что те имели личную заинтересованность в сокращении числа подрядных организаций.

Послужил ли именно этот скандал причиной дальнейшего развития событий неизвестно. Но в декабре 2014 года кресло начальника управления делами губернатора и правительства покинул Юрий Никитин, а в апреле 2015-го в отставку ушел и Дмитрий Зубарев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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