В Челябинской области в подвале доме в огненном плену оказались девять щенков

В Чебаркульском районе пожарные вынесли из огня девять щенков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 10 ноября около полудня за помощью к пожарным обратились жители села Филимоново, расположенного на территории Чебаркульского района.

Очевидцы сообщили, что пламя разбушевалось в жилом деревянном доме. К месту происшествия направились 3 пожарных расчета.

Жильцы дома смогли самостоятельно покинуть опасное строение до прибытия специалистов МЧС. Огненная стихия быстро распространилась по деревянным конструкциям. Прибывшие пожарные расчеты приступили к тушению, как вдруг услышали едва уловимый лай и жалобный визг.

В подполе обнаружили 9 щенков, сами они бы не выбрались. Чебаркульские огнеборцы вытащили малышей и унесли на безопасное расстояние.

Пожарным удалось ликвидировать горение, но они еще долго находились на месте происшествия, чтобы предотвратить повторное загорание. В результате возгорания частично уничтожены и повреждены кровля, перекрытие, стены дома, мебель и вещи. Пострадавших нет.

Причину пожара предстоит установить сотрудникам отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Чебаркуль и Миасс, Чебаркульскому и Уйскому районам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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