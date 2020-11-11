В Челябинске начали сбор подписей за реформу городского комитета дорожного хозяйства

В Челябинске начали сбор подписей за реформирование городского комитета дорожного хозяйства (КДХ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане неоднократно выдвигали претензии КДХ, однако ситуация в городе не улучшается.

«Я хочу заявить о неполном служебном соответствии руководителей дорожного направления в Челябинске, – заявил челябинский урбанист Лев Владов. – Они – плохие менеджеры, и не отвечают требованиям, которые предъявляют горожане к жизни в мегаполисе.

О чём можно разговаривать, если даже культурный центр города выглядит как умершая провинция? Я считаю, что брошенные разрытые тротуары – это не наш уровень. Я уверен, что в Челябинске утрачены менеджерские компетенции по управлению улично-дорожной сетью. Я считаю, что дорожным комитетом должен управлять человек из Москвы или из Тюмени, чтобы он принёс в Челябинск новую культуру работы. Больше никого нельзя брать из Челябинской области – у них нет опыта, знаний и насмотренности.

Челябинску нужен обмен опытом с другими городами на уровне управленческих компетенций. Люди из родного колхоза не способны сделать «не колхоз», если они никогда не выезжали из него.

Пропагандисты могут написать сколько угодно хвалебных статей про мэра и губернатора, но пока улицы элементарно не будут чистыми, никто из думающих людей не поверит в дееспособность власти. И не захочет остаться».

Горожане Владова поддержали и создали форму массового обращения к мэрии, под которой любой желающий может поставить электронную подпись.

«Требую применить дисциплинарные взыскания, в том числе в форме увольнения, к сотрудникам комитета дорожного хозяйства, ответственным за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и за систематическое недовольство горожан результатами работы комитета в части уборки дорог, систематических луж на переходных переходах, отсутствия занижений на пешеходных переходах, за некачественную реализацию национальной программы безопасные и качественные дороги и в целом за неудовлетворительную работу.



Прошу администрацию Челябинска провести реформу КДХ и упразднить часть действующей структуры КДХ, восстановив при этом структуру, подобную ранее функционировавшим ДРСУ и Горзеленстрой. А так же провести прочие улучшения в указанной проблемной структуре управления», – говорится в обращении.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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