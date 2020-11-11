В Челябинске в муниципальном помещении «поселились» странные спортсмены: соседи жалуются на шум, вибрацию и душевный дискомфорт

Жители челябинской четырехэтажки обеспокоены внезапным соседством.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели дома №110 по улице Героев Танкограда пытаются разобраться в конфликтной ситуации, возникшей после появления в доме спортивного зала.

По словам горожан, в полную силу он заработал около месяца назад. До этого 2,5 года длился ремонт – к въезду готовилось ЧООО спортивного развития Урала «Содружество».

Прелесть от нового соседства жители дома почувствовали сразу. Прежде всего, двор здания заполонили автомобили «клиентов» спортклуба. «Они ставят машины на придомовой территории, на газонах, на дороге у дома, перекрывая проезд, например, пожарной или скорой», – рассказал житель дома. При этом, по словам челябинца, после общения с представителями организации, «левые» машины пока из двора исчезли: спортсмены начали парковаться в других местах. Но такое уже было с месяц назад. Тогда после обращения жителей на какое-то время машины из двора исчезли, но через некоторое время все вернулось на круги своя.

При этом, хотя в сообществе нового «зала бокса» в социальных сетях к занятиям приглашают мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 16 лет, детей и подростков горожане среди занимающихся здесь не видели. Зато у подъезда регулярно собираются 20-30 крепких мужчин спортивного телосложения в возрастном диапазоне от 20 до 50 лет. Частенько бывает, что «любители спорта» во дворе курят, сквернословят, кричат. «Многие жители реально боятся! Люди напуганы! – рассказывают горожане. – Представьте вечером бабушку с внучкой, пробирающихся через толпы «спортсменов». При этом жители подчеркивают, что речь о запугивании не идет. Скорее, дело в крайнем психологическом дискомфорте. И грубая манера общения «гостей» с «местными» отнюдь не способствуют благостному состоянию горожан.

Наконец, челябинцы столкнулись с невероятным шумом и ощутимой вибрацией. «У них нет никакой шумо- и виброизоляции, положенной по закону, – настаивают жильцы. – В некоторых квартирах шум стоит такой громкий, что приходится дома говорить на повышенных тонах. В некоторых квартирах страшная вибрация. У одной бабушки за месяц работы увеличился расход газа в 4 раза. Она позвонила по поводу возможной утечки газа в квартире в «Новатэк», а там ее спросили, не появилась ли вибрация в доме? Она живет как раз над залом. Так что в доме теперь появились риски с газом. Бабушка плачет – она не может нормально жить с такой вибрацией и грохотом».

Жильцы заявляют, что сторонним посетителям в клуб попасть невозможно. И что там происходит, помимо тренировок, остается только гадать. Засиживаются посетители до 22:00, в помещение доставляют какие-то продукты. У челябинцев сложилось впечатление, что у них под носом действует некий закрытый клуб. Причем происходит это в помещении, согласно выписке из ЕГРЮЛ, принадлежащем мэрии Челябинска.

Жители дома уже обратились в администрацию города с требованием прояснить ситуацию с «любителями спорта». Также обращения направлены в Госжилинспекцию, управляющую компанию, Роспотребнадзор.

Связались челябинцы и с местным участковым, который пообещал подключиться к решению проблемы. От остальных структур ответа жители дома пока не получили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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