В Челябинской области нашли полтора десятка захоронений сибиреязвенных животных, не отвечающих требованиям безопасности

Лишь одно из 17 мест захоронения остатков сибиреязвенных животных на Южном Урале соответствует правилам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, ведомство завершило проверку состояния недействующих мест захоронения остатков после сжигания трупов сибиреязвенных животных, расположенных на территории Южного Урала, и пришло к неутешительному выводу: только одно такое захоронение соответствует «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», «Ветеринарным правилам. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных, Сибирская язва».

Были отобраны пробы почвы в октябре 2020 года. Все результаты экспертиз, проведенных Челябинской испытательной лабораторией Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория», отрицательные.

17 скотомогильников были созданы в различных точках региона а 1962-1999 годах.

Управление Россельхознадзора в 2009-2011 годах совместно с управлением ветеринарии областного минсельхоза участвовало в работе по проверке ветеринарно-санитарного состояния каждого сибиреязвенного скотомогильника. Тогда были заведены учетные карточки с точными координатами месторасположений этих особо опасных объектов. Регулярно на сибиреязвенных захоронениях отбираются пробы на наличие спор сибирской язвы.

Во время обследования нынешней осенью должностные лица управления Россельхознадзора совместно с ветеринарными врачами районных ветстанций отметили главные нарушения: необходимость обновления аншлагов, отсутствие ограждения захоронения и земляного вала, оканавливания. Потому не исключается доступ домашних и диких животных на места захоронений.

Кроме того, место захоронения возле деревни Бурино в Кунашакском районе находится в непосредственной близости от водоема (озеро Сингрен) и затапливается во время паводка, а место захоронения возле деревни Каратаново Чебаркульского района и вовсе затоплено водой, так как находится на дне пруда, где летом осуществляется водопой домашних животных.

Лишь одно захоронение соответствует нормам: захоронение в поселке Новосинеглазово (Челябинск), где в 1995 году были захоронены остатки трупов сибиреязвенных животных. Оно залито цементом, огорожено бетонными плитами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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