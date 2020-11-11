В Челябинске от коронавируса умерла врач-педиатр

В Челябинской области еще один врач скончался от COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске скончалась 59-летняя врач-педиатр. Женщина работала школьным врачом в детской поликлинике №1.

По данным городского управления здравоохранения, у медика был COVID-19. Врачи боролись за ее жизнь около месяца. Однако все их попытки окончились неудачей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.11.20

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