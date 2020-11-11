В Челябинске отменили оправдательный приговор аферистке, укравшей наследство покойника

В Челябинской области пересмотрят дело мошенницы, присвоившей чужое наследство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, по требованию прокурора апелляционная инстанция отменила необоснованный оправдательный приговор в отношении мошенницы.

Приговором Ленинского районного суда Челябинска женщина была оправдана по обвинению в четырех эпизодах мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах.

Установлено, что в 2013 году южноуралка совместно с соучастником (осужден в 2019 году, приговор вступил в законную силу), подделав паспорт умершего мужчины, который в свою очередь не успел вступить в наследство матери, получили от его имени нотариально заверенные доверенности на получение наследства – средств в банках и объектов недвижимого имущества.

Поле чего соучастники с расчетных счетов похитили свыше 1,2 млн рублей, оформили кредит в банке на 1,5 млн рублей, приобрели право собственности на двухкомнатную квартиру в Челябинске стоимостью свыше 1,6 млн рублей, а также земельный участок и садовый дом в СНТ «Любитель 3» общей стоимостью 270 тыс. рублей.

Прокурор в апелляционном представлении просил отменить незаконный оправдательный приговор в связи с необоснованными выводами суда о непричастности женщины к совершению преступления.

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с доводами прокурора, отменила оправдательный приговор, уголовное дело направила на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 11.11.20

В Челябинской области ликвидируют половину МФЦ. / «Новый вариант социального мошенничества»: Госдума поддержала изменение расчета МРОТ. / В Челябинске от коронавируса умерла врач-педиатр. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»