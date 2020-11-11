«А где 5 миллиардов?» На Южном Урале удивились и возмутились заявлением замминистра здравоохранения РФ

Чиновник федерального министерства прокомментировал ситуацию с недостатком лекарств в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация с обеспечением Челябинской области лекарствами сохраняется плановой. Об этом заявил замминистра здравоохранения России Игорь Каграманян.

«Мы сегодня провели совещание вместе с руководством минздрава Челябинской области, курирующим заместителем губернатора по этому направлению, с главными врачами медицинских организаций. Отработали, как реагировать в этих ситуациях.

По решению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина 5 миллиардов правительство выделило на лекарственное обеспечение пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечатся в амбулаторных условиях. Это очень важно для людей. И, соответственно, задача организаторов здравоохранения, чтобы лекарства были в регионах, – сказал замминистра. – Надо подчеркнуть, что, когда возникает дефицит тех или иных лекарственных препаратов, сразу включается Росздравнадзор. Мы доводим эту информацию до Минпромторга России, до всей проводящей цепи, дистрибьюторов, производителей. Соответственно, они оперативно реагируют».

При этом чиновник призвал южноуральцев не назначать себе лекарства самостоятельно. Вероятно, это также позволит, по мнению московского гостя, снизить напряженность на рынке медикаментов.

Впрочем, Игорь Каграмянян говорил, в основном, о больных коронавирусной инфекцией. И здесь чиновник напомнил, что они и вовсе не должны заниматься выкупом лекарств. «Отработана технология, что не пациент должен идти с рецептом в аптеку, а медицинский работник или волонтеры доставляют эти лекарства человеку на дом. Так это должно работать и так это уже начинает работать в наших регионах», – заверил замминистра.

Это заявление московского чиновника уже вызвало бурю возмущений среди южноуральцев.

«Какие волонтеры? – возмущаются жители региона. – Все сами покупали!»



«Пусть тогда купит мне амоксиклав и привезет, а то я его пока искала полгорода перезаражала, но так и не нашла: флемоксин мне впарили».

«Прибыл гость из параллельной Вселенной!»

«Вот молодец какой замминистра, а я, как дурра, по всему городу выискиваю лекарства для брата с подтвержденным ковидом, и всё по назначению врача. Уже 2 тысячи потратили, а оказывается, должны врачи лекарства носить больным – параллельная реальность».

«Чем дальше от Москвы, тем более теряют связь с реальностью. Здесь нет никаких лекарств. Ни платных, ни бесплатных».

«Ну, теперь-то все стало понятно. Месяц лечусь уже от ковида дома. Никаких лекарств никто мне не выделял и уж тем более не приносил. Более того, врач по вызову не пришла, а предложила начинать пить те антибиотики, которые есть дома...

После получения положительного теста никто со мной так и не связывался, никаких объяснений не давали по поводу того, какие мои дальнейшие действия. Но говорят все красиво».

«Вы шутите? По аптекам не должны ходить… Это логично. А в поликлинику? И стоять 3 часа в очереди на прием… Когда врачи не приходят и говорят «приходите сами».

«Вчера на КТ в ОКБ№2 – поражение легких 24%. Одновременно выписали кучу всего: линекс, цефтриаксон в/м, левофлоксацин, гидроксихлорохин… Бесплатно в поликлинике №2 дали левофлоксацин и гриппферон, больше у них ничего нет. Посоветовали: постарайтесь попасть в больницу – там хоть что-то будет. Ну да, дефицита нет, кому сказки рассказываете».

Кроме того, чиновнику в очередной раз напомнили, что люди болеют отнюдь не только COVID-19. И чем лечиться всем остальным, по-прежнему, неизвестно: во многих аптеках, особенно за пределами Челябинска, необходимых лекарств давно нет. Или цены на них выросли втрое.

«Хорошо: лекарств нет платных, нет бесплатных… А где же тогда 5 млрд?» – спрашивают южноуральцы и федерального замминистра, и правительство области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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