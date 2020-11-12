Общественники: мэрия Челябинска так и не сумела наладить взаимодействие дорожников и коммунальщиков

На объектах дорожного ремонта общественники нашли множество нарушений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники инициировали контрольный рейд совместно с профильными представителями ведомств и служб, во время которого провели вырубки на объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Все пробы направлены на экспертизу. Также активисты составили реестр выявленных нарушений и направили его в министерство дорожного хозяйства и транспорта, контрольно-счетную палату, областным и городским властям и в прокуратуру региона.

Вырубки были проведены на пяти улицах, за которые отвечают разные подрядчики. На совместный рейд эксперты ОНФ пригласили представителей прокуратуры, регионального миндортранса, ФКУ УПРДОР «Южный Урал», комитета дорожного хозяйства, контрольно-счетной палаты (КСП), Главного контрольного управления. Представители КСП проверку проигнорировали.

«Подрядчики игнорируют требования к эстетике, полагая, что в их обязанности входит лишь соблюдение ГОСТ: укладка полотна без нареканий по длине, ширине и составу. Для них становится открытием тот факт, что визуальная составляющая, оказывается, заложена в нацпроект. Хотелось бы, чтобы КСП, по примеру своих коллег в Кировской и Томской областях, помогла исполнителям осознать, что нацпроект нужно оценивать не только по толщине щебенки. Отметим также, что «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и городская среда» нередко имеют прямую взаимосвязь, если дорога нарушает визуальную часть, которая относится к благоустройству, она ставит под угрозу невыполнение требований другого нацпроекта», – отметил эксперт общественной организации.

В пример общественник привел дорогу на улице 250-летия Челябинска, работы на которой выполнял подрядчик «Строймеханизация». Она еще не принята, но здесь уже посыпалась разметка, покрытие вокруг нового люка уложено неравномерно, выглядит это неэстетично.

Пример другой системной проблемы – полное отсутствие взаимодействия с коммунальщиками – продемонстрировал подрядчик «Нижавтодорстрой», делавший дорогу на улице Василевского. Люк на его объекте находится ниже уровня асфальта. По мнению экспертов, должностные лица администрации могут решить вопрос по взаимодействию с сетевиками, собрав всю информацию по инвестпроектам и программам коммунальных служб и сетевых организаций. Далее ее нужно скорректировать с учетом нацпроектов таким образом, чтобы коммунальные работы проводились до начала дорожного ремонта.

По предварительным итогам реализации нацпроекта в 2020 году в Челябинске, ни один из подрядчиков не обошелся без нарушений. Были и вовсе абсурдные ситуации. Так, для подрядчика «Стройтех» во время контрольной проверки стало новостью, что он должен был ремонтировать улицу Татищева по национальному проекту. Об этом он узнал от общественников непосредственно перед проведением контрольных вырубок. Компания «Уралдорстрой» при ремонте дороги на улице Трактовая заложила пространство между дорожным полотном и тротуаром щебеночной крошкой. А из планов подрядчика «Дорстройгрупп» «пропал» целый кусок дороги на повороте от улицы Героев Танкограда к улице Северный луч. Один участок ремонтировали в 2019 году, другой – в 2020-м, но часть дороги между улицами осталась без ремонта.

Также на Героев Танкограда обнаружена колейность. Представитель комитета дорожного хозяйства Дмитрий Шиляев пообещал ее измерить, заявив, что «если колея нормативная, значит, это не колея».

В итоговый реестр экспертов, помимо нарушений, выявленных на контрольном выезде, вошли результаты мониторингов и выездных проверок за весь год. Общественники проконтролируют, будут ли исправлены все перечисленные недостатки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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