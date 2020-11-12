В Магнитогорске полицейский попался на магазинных кражах

В Челябинской области сотрудник полиции подозревается в совершении кражи.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции УМВД России по Магнитогорску, подозреваемого в кражах.

По версии следствия, в июне – сентябре текущего года мужчина похищал продукты и другие товары в одном из сетевых магазинов Магнитогорска (причем иногда свои набеги он совершал в сопровождении семьи).

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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