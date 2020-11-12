Суточная выявляемость зараженных ковидом на Южном Урале превысила 200 человек

В Челябинской области за сутки выявлен 201 новый случай коронавирусной инфекции.

Региональный минздрав сообщает о 7 умерших. Непосредственно от ковида скончались трое: женщины 81 и 69 лет, мужчина 83 лет. 42-летнего мужчину убил ВИЧ. Причиной смерти еще трех пациентов стали диабет и хроническая сердечная недостаточность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 22 тысячи 475 случаев заболевания COVID-19, 721 из них умерли (непосредственно от коронавируса – 209).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 12.11.20

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