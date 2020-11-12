Главный ледовый городок обойдется Челябинску почти в семь миллионов рублей

«Космический» ледовый городок на площади Революции в Челябинске построят, несмотря на пандемию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главный ледовый городок Челябинска должен быть сдать к 22 декабря. Это следует из конкурсной документации.

Напомним, в нынешнем году победителем аукциона стала челябинская фирма «Праздник», перебившая цену екатеринбургских и пермских коллег, возводивших ледовые городки на площади Революции последние несколько лет.

Челябинцы снизили начальную цену на 1,45 миллиона рублей, предложив выполнить все работы за 6,7 миллиона рублей. Если прибавить к этому 150 тысяч рублей, которые мэрия заплатила за разработку концепции ледового городка, всего он обойдется бюджету почти в 7 миллионов рублей.

Напомним, в этом году жители города в ходе онлайн-голосования поддержали идею развернуть на главной площади города «космический» ледовый городок. На его территории появятся скульптуры и изображения космонавтов, инопланетян, ракеты, луноход, Дед Мороз на ракете, Снегурочка на спутнике, несколько ледяных горок, лабиринтов и фотозона «Звездное небо».

Простоять городок должен до февраля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.11.20

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