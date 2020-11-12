В Сатке перед судом предстанет экс-начальник исправительного учреждения, пойманный с наркотиками

В суд направили уголовное дело в отношении бывшего начальника исправительного учреждения в Сатке, превысившего должностные полномочия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника лечебно-исправительного учреждения №9, расположенного на территории Саткинского района. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, а также превышении должностных полномочий.

В ходе предварительного следствия установлено, что в октябре 2019 года начальник ЛИУ-9 должен был передать наркотические средства двум заключенным. Однако планы ФСИНовца и троих его подельников, организовавших передачу наркотиков, сорвались, поскольку их задержали вблизи исправительного учреждения сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

В ходе осмотра контрразводчики изъяли у них 4,40 грамма, 5,23 грамма марихуаны и 0,72 грамма героина.

«Уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве. В отношении пятерых соучастников уголовное преследование продолжается», – уточнили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело направлено в Саткинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.11.20

Главный ледовый городок обойдется Челябинску почти в семь миллионов рублей. / Вся наша жизнь – аллюзия… Спецпроект РИА Новый День «Язычник». / В Магнитогорске полицейский попался на магазинных кражах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»